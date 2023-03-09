拓凱去年EPS 24.89元改寫新高 擬配發每股11元股息也攀巔峰

複合材料應用大廠拓凱 (4536-TW) 今 (9) 日公布最新財報，2022 年全年稅後純益以 22.6 億元改寫歷史新高紀錄，年增 1.72 倍，每股純益達 24.89 元，拓凱擬配發去年股利每股 11 元現金，也改寫歷史新高，依今天收盤價 239.5 元計，現金殖利率 4.59%。

同時，拓凱新設越南平陽省新廠也在今天正式啟用進入量產。

拓凱 2022 年第四季營收 29.36 億元，毛利率 35.74%，季增 0.72 個百分點，年增 2.2 個百分點，稅後純益 4.07 億元，季減 52.2%，年增 57.14%，每股純益 4.49 元。

拓凱 2022 年全年營收 109.65 億元，毛利率 35.4%，年增 4.86 個百分點，全年稅後純益以 22.6 億元改寫歷史新高紀錄，年增 1.72 倍，每股純益達 24.89 元。

拓凱指出，2023 年第一季接單預計出貨樂觀，雖然今年全球經濟及市場需求相對保守，集團經營也採取保守穩健政策因應。球拍因 Padel 新產品投產帶動及航空產業從谷地翻升，將是帶動今年相對樂觀的產品項目。隨著三地新產線的陸續投資，今年將重新調整產品生產線加上投入各項自動化生產設備來提高生產效率以強化未來持續韌性的競爭力。

拓凱今天也公布 2023 年 2 月營收 8.1 億元，月減 22.21%，年增 37.97%，累計 2023 年 2 月營收 18.52 億元，年增 33.59%。

拓凱除今天啟用的越南平陽省新廠之外，同時，拓凱在中科后里新廠將陸續完工，初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值可達 1 億美元以上，未來逐年成長，後續將擴大至熱塑型與熱固型複材相關技術，可應用於航空、醫材、運具與電子產品等。