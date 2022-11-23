拓凱前三季賺回二股本 看好三大應用成長

碳纖維複合材料廠拓凱 (4536-TW)2022 年營運超越預期，並在前三季賺回兩個股本，每股純益達 20.4 元，拓凱發言人鄒國泰今 (23) 日出席證交所法說會指出，2023 年對航空、運動休閒及醫療三大應用的成長持正面看法。

鄒國泰指出，自行車零組件營收占拓凱營收比重達 40-50%，目前在廈門、台灣中科園區及越南平陽省都有設廠，並在擴充產能中，其中以新設越南平陽廠的發展空間最大。

鄒國泰說明，越南平陽廠在 2019 年購地，今年初步進入試量產，預估明年正式量產後，將占拓凱自行車零組件營收的 20%，同時，越南平陽廠也預留擴充產能空間，待進一步擴充後，占拓凱自行車零組件營收比重可達 40-50%。

至於安全帽產品方面，占拓凱營收比重約 20-25%，最新的發展方向爲結合藍牙等裝置的進入智能化發展，新產品已有出貨實績；在球拍業務上，拓凱配合客戶的新開發籠式網球拍市場需求，已建立年產 10 萬支的生產線，未來將視訂單成長，再投資另一個 10 萬支產能的生產線。

隨著各國邊境陸續解封，全球航空商務及旅行明顯復甦，飛機座椅等航空內裝產品訂單需求也穩步回升，拓凱看好未來需求成長。

拓凱 2022 年前三季營收 80.28 億元，稅後純益 18.53 億元，年增 2.23 倍，每股純益 20.4 元。