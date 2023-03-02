Silvergate無法按時繳交10-K年報、示警資本不足 盤後慘崩逾30%

加密貨幣友善銀行 Signature Bank 的控股公司 Silvergate Capital(SI-US) 周三 (1 日) 表示，其無法在期限內繳交 2022 會計年度財報，需要更多時間評估自身的持續經營能力，消息拖累盤後股價暴跌逾 30%。

Silvergate 於提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中指出，目前正在對與公司有關的監管詢問和調查進行分析，以評估這些後續事件對公司在財報發布後 12 個月內持續經營能力的影響。

Silvergate 並表示，公司無法在 3 月 16 日的展延期限到期之前向 SEC 提交 10-K 年報，同時警告其可能面臨資本不足風險。

在加密貨幣交易所 FTX 破產，導致該公司 Q4 虧損近 10 億美元後，Silvergate 一直努力想要緩解投資人的擔憂情緒。

華盛頓聯邦檢察官正在調查 Silvergate 以及其和 FTX、Alameda Research 的交易，三位美國參議員曾在 1 月要求 Silvergate 提供有關風險管理實踐，以及該公司和 FTX 交易的詳細資訊。

Silvergate 周三收低 2.73% 至每股 13.53 美元，盤後崩跌近 32%。