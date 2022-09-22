GSK轉型生物製藥公司 兩年要在台招募百名人才

跨國製藥大廠葛蘭素史克藥廠 (GSK-US) 今年 7 月把消費保健品部門獨立成新公司後，轉型為生物製藥公司，GSK 台灣總經理思泰廉 (Mick Stanley) 今 (22) 日表示，由於台灣適合發展新藥、臨床試驗，今年預計新增 30 個工作職缺，涵蓋疫苗、臨床、藥品開發等部門，兩年則將招募約 100 人。

GSK 總部投入 1920 億元進行研發，專注在傳染性疾病、HIV、腫瘤與免疫學等四個領域，思泰廉指出，全球每天有 200 萬劑疫苗來自 GSK，隨著人年紀增長、免疫力下降，可透過疫苗接種預防疾病，今年初 GSK 也上市預防帶狀皰疹病毒的新型疫苗。

在卵巢癌、子宮內膜癌、多發性骨髓瘤等癌症治療領域，GSK 有 3 種新藥物問世，9 項藥物正在研發中。免疫醫學領域方面，則發展不同免疫失調疾病的藥物及疫苗，近 50 年來首個針對慢性免疫不全紅斑性狼瘡的新藥，也將提供病患治療。

思泰廉表示，由於公司擴大營運規模、大舉尋找人才，今、明年總計要招募 100 人，其中疫苗部門人數最多約 30 人，專科藥物與一般藥物研發部門則各 15-16 人。企業穩定成長的關鍵就是人才，除了提供比國內企業多七天的休假外，每個月第三個星期五的「Awesome Friday」時間，開放讓員工在中午過後彈性上班。

思泰廉說，由於台灣藥品研發技術逐步成熟，適合展開人體試驗，總部也將藥品研發帶來台灣，除了每年投資臨床試驗研究外，也與台灣 17 家醫療院所及研究中心合作，期望提升台灣在亞太區域作為臨床研究中心的地位。

GSK 目前在台灣主要有兩項臨床試驗，呼吸道融合病毒 (RSV) 以及血癌等癌症用藥展開三期臨床試驗，並進行病患收案。