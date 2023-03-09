越南成自行車產業投資新歡 拓凱新設平陽廠今正式啟用

在台灣巨大 (9921-TW)、愛地雅 (8933-TW) 積極前進投資越南生產線同時，複合材料應用大廠拓凱 (4536-TW) 拓凱本身對產能擴充也進入新里程碑，拓凱在台中、廈門及越南的新產能擴張中，越南新設平陽廠於今 (9) 日正式剪綵啟用，同時拓凱新設越南平陽廠的發展空間大。

拓凱在去年前三季已賺回超過 2 個股本，今 (2023) 年對航空、運動休閒及醫療三大應用的成長持積極正面看法，拓凱 2022 年全年營收 109.65 億元，創新高，年增 26.16%，連續 2 年營收成長超過 2 成，2022 年前三季營收 80.28 億元，稅後純益 18.53 億元，年增 2.23 倍，每股純益 20.4 元。

目前包括車架等自行車零組件營收占拓凱營收比重達 40-50%，且在廈門、台灣中科園區及越南平陽省都有設廠，同時，拓凱主要車用客戶多中高階產品，且爲接單生產型態，目前並不存在高庫存問題，2023 年下半年的新車種開案狀況也如期，但對市況仍保守看待，後續應持續觀察新品鋪貨之後的銷量變化。

拓凱積極在擴充產能中，其中，以新設越南平陽廠的發展空間最大。越南平陽廠在 2019 年購地，去年初步進入試量產，預估今年正式量產後，將占拓凱自行車零組件營收的 20%，同時，越南平陽廠也預留擴充產能空間，待進一步擴充後，占拓凱自行車零組件營收比重可達 40-50%。

同時，拓凱在中科后里新廠預計在明年第四季完工，初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值可達 1 億美元以上，未來逐年成長，後續將擴大至熱塑型與熱固型複材相關技術，可應用於航空、醫材、運具與電子產品等。

因歐盟對 E-bike 的需求持續暢旺，加上越南與 10 多個國家簽訂 FTA 後，2025 年許多產品都會降到零關稅，越南自行車出口到歐洲國家，將可大幅降低關稅，提高市場競爭力。也因此，巨大集團規畫在越南平陽省打造新廠，總投資額達 4800 萬美元，最高年產能上看 100 萬台，預計 2023 下半年投產。