和大接獲新客戶 嘉義新廠Q4投產、啟動美墨邊境設廠計畫

汽車傳動系統大廠和大 (1536-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收達 5.78 億元，月增 16.13%，年增 32.9%，創同期新高，和大透露，全球客戶已陸續恢復蒞廠商務拜訪，今 (2023) 年將有新客戶和新項目量產投入，並將啟動美墨邊境設廠計畫，而嘉義五廠新建工程預計第四季投產，整體營運成長動能加溫。

和大前 2 月合併營收 10.76 億元，年增 12.36%，和大表示，全球客戶已陸續恢復蒞廠商務拜訪，並帶來新商機，今年將有新客戶和新項目接續量產投入，樂觀看在電動車傳動領域的市占率可持續增加。

和大認為，電動車在全球市場持續快速成長，預期各家電動車大廠勢必爭相發表新型電動車款並擴增生產產能，維持百家爭鳴的榮景，因此和大近年積極佈署建置新世代 AI 廠房，最新規劃將於美墨邊界設廠。

和大說明，美墨邊境設廠已啟動專案評估，預計半年內決定廠址，最慢 2 年內第一期投產。

另一方面，和大嘉義五廠新建工程 2 月完成上樑典禮，預計第三季設備安裝，第四季正式投產，除了可提高熱處理生產效率，也將間接挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。

另外，和大近年積極投入智慧機械設計與製造領域，導入自適應控制與監控 (ACM) 人工智能系統，可使機台加工效能提升 15-30%，並延長刀具使用壽命，有助提升製造技術競爭力。