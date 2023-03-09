群創旗下寧波群志光電傳裁員千人 工廠遷至印度、墨西哥

供應鏈人士透露，面板大廠群創集團 (3481-TW) 旗下子公司群志光電至少已經關閉 50 條模組產線，並計劃將 TFT-LCD 模組工廠遷至印度與墨西哥。

據《集微網》報導，受地緣政治等因素影響，寧波群志光電去年關閉兩座模組工廠，計劃將 TFT-LCD 模組工廠轉移至印度與墨國，目前已經有 168 名工程師赴印度者墨國工廠工作，剩餘員工也將分批赴印度或墨國。

群志光電員工透露：「大老闆去年就親自發話，要優化 20% 人員。」從去年開始，群志光電陸續有員工離職，再加上絕大多數員工不願赴印度或墨國工作，據該員工估計，模組產線離職率已經超過 40%，「今天的同事，明天就不見了，甚至一些團隊和部門直接全沒了」。

近兩周，寧波及周邊 TFT-LCD 模組工廠正在趁機瘋狂挖人。群志光電是群創百分百持有的子公司，生產 TFT-LCD 後段模組，提供先進顯示器整合方案，包括 Mini LED、8K4K 超高分辨率、3D 裸眼、IGZO、LTPS、AMOLED、OLED 以及觸控解決方案等。

群志光電的廠區面積為 538,000 平方公尺，員工 5,000 多人，是全球最大液晶面板生產基地之一，2019 年營收為人民幣 156 億元。