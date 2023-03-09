杏一門市來客數提升 前2月營收創同期高

連鎖醫材通路商杏一 (4175-TW) 今 (9) 日公告營收，受惠門市來客數提升，2 月營收 5.4 億元，月減 4.84%、年增 16.88%；前 2 月營收 11.07 億元，年增 7.8%，創同期歷史新高。

公司說明，2 月營收主要是因為來客數增長近 3 成，推升營收成長；另外，搶先通路響應政府 6000 元紅利，推出優惠活動吸引消費者眼球，此外，行政院通過預算案將送交立院審查，預計 4 月有望發放，杏一活動將持續推動至 5 月。

杏一去年稅後純益 1.71 億元，年增 151.5%，每股純益 4.83 元，創新猷。去年來自三大成長動能，包括新冠肺炎疫情在國內爆發，防疫商品挹注營收、去年下半年疫情逐步降溫，醫院管控鬆綁影響，8 成門市數集中於醫院內外，原先受人流銳減衝擊的門市，業績回升，以及自有品牌「御護」系列商品推出逾一年，效益已見，受惠口碑行銷，業績明顯增長，貢獻公司獲利。

門市擴展方面，杏一今年以拓展 1 成新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外杏一商場同樣規劃擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約 200-400 坪，採複合式經營，與不同性質的零售通絡，或主題餐廳等聯手。

杏一表示，商場服務對象雖然以醫院病人、家屬和學校師生為主，近年受到疫情衝擊，衍生新營運模式，杏一商場為協助攤商拓展商機，以團購為攤商引進更多消費族群，藉此共同擴大知名度，提高收益。