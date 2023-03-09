中華食品2月生產略受缺蛋影響 但前2月營收仍成長逾1成

台灣盒裝豆腐龍頭中華食 (4205-TW) 在 1 月營收以 1.81 億元創新高之後，2 月營收下滑到 1.38 億元，月減 23.42%，年增 15.31%，但仍創歷年同期新高，2023 年前 2 月營收 3.19 億元，年增 10.44%。

中華食品主管指出，前 2 月營收年增 1 成符合預期，但 2 月的出貨結構發生變化，除火鍋料出貨較 1 月減少之外，2 月的雞蛋豆腐生產、出貨量也受到市場全面缺蛋影響。

中華食品生產的雞蛋豆腐產品，每盒生產的雞蛋需求爲 2 顆蛋，中華食品在歷經兩年台灣蛋荒的影響，已經在 2022 年年中增加合約蛋品供應商，並調漲雞蛋豆腐出貨價格，但檢討 2 月的營收產品結構，的確因雞蛋供應缺貨，造成雞蛋豆腐生產、出貨量減少。

市場估計，中華食品生產的雞蛋豆腐 2 月比 1 月減少 10%。

中華食品 2022 年全年營收達 18.42 億元、年增 6.81%，爲連續第 9 年創新高。中華食 2022 年前三季稅後純益 2.51 億元、年增 8.6%，每股純益 2.83 元，法人推估，中華食去年全年每股獲利應該可以超越 2021 年的 3.76 元。

全台蛋荒問題嚴重，農委會也緊急啟動自海外進口蛋品補充供應，整體供給的增加可望舒緩現階段食品加工業者的缺蛋危機，但畜牧業的卜蜂 (1215-TW) 董事長鄭武樾估計，台灣地區缺蛋的狀況要到中秋節前後才能解決，