杏一元月營收5.67億元 續創同期高

左為杏一董事長陳麗如，右為總經理蔡德忠。(鉅亨網資料照)
左為杏一董事長陳麗如，右為總經理蔡德忠。(鉅亨網資料照)

連鎖醫材通路商杏一 (4175-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收，雖然適逢春節期間，醫院人流驟減，加上工作天數減少，單月營收仍達 5.67 億元，月減 22.86%、年增 0.38%，續創同期新高。

杏一表示，公司成立逾 30 年，為回饋忠實會員，首度推出「白金會員」新制。此白金會員制度共祭出四大優惠，包括生日當月至門市消費有折抵、全年門市消費點數送、升級白金會員隔月起連續三個月獲贈御護商品等折扣。

杏一強調，針對長期會員，除增加優惠服務外，未來也不排除提出年度加碼回饋方案，甚至推出更多尊榮服務機制。面對市場競爭，經營會員將是穩定業績基本盤的關鍵，積極自市場爭取新客。

門市擴展方面，杏一今年以拓展 1 成新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外杏一商場同樣規劃擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約 200-400 坪，採複合式經營，與不同性質的零售通絡，或主題餐廳等聯手。

杏一表示，商場服務對象雖然以醫院病人、家屬和學校師生為主，近年受到疫情衝擊，衍生新營運模式，杏一商場為協助攤商拓展商機，以團購為攤商引進更多消費族群，藉此共同擴大知名度，提高收益。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.14%

$13,514

原投組報酬率

+29.07%

$12,907

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    旺矽

    6223

  • 20%

    華孚

    6235

  • 10%

    精剛

    1584

  • 10%

    駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞