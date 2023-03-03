幣圈又爆雷 比特幣跌破23000美元

比特幣周五 (3 日) 亞洲盤觸及兩周低點，約報 22300 美元，主因是加密貨幣銀行資本公司 Silvergate(SI-US) 警告資本不足之後，重要合作夥伴紛紛切斷業務聯繫，加深信心危機，此外，利率進一步上升的可能性，也打擊投資人的風險胃口。

亞洲盤中午時段，比特幣盤中一度重挫 6%，約報 22330 美元，規模較小的加密貨幣如以太幣、Avalanche 和狗狗幣 (Dogecoin) 也都下挫。

Silvergate 周三警告虧損可能導致資本不足，正在評估「持續經營」能力。這家對幣圈友好銀行的支付網路獲得廣泛採納，可處理加密貨幣公司之間的即時轉帳，但現在許多加密資產交易所、穩定幣發行商和交易平台都停止接受或啟動由 Silvergate 經手的支付，如 Coinbase、Galaxy Digital、Paxos Trust 等。

數位資產交易所 Independent Reserve 交易主管 John Toro 說：「Silvergate 是加密貨幣產業最主要的美元銀行服務供應商之一。任何流動性問題都會直接影響市況，甚至可能危害到某些客戶取得資金的管道。」

Silvergate 的問題，成為繼加密貨幣交易所 FTX 去年 11 月破產之後，幣圈最新的燙手山芋。除此之外，幣圈也正在對抗日益嚴苛的監管，以及各國央行升息對市場風險情緒的打擊。

目前比特幣已經跌破 50 日移動均線，某些技術分析師擔心可能進一步下跌。

每當幣圈動盪，投資人就會把目光投向最大穩定幣「泰達幣」(Tether)。Tether 技術長 Paolo Ardoino 在推特上表示，泰達幣沒有任何與 Silvergate 有關的曝險。

社群交易平台 Alpha Impact 共同創辦人 Hyden Hughes 表示，他發現在亞洲周五早盤，泰達幣出現約五分鐘的「大量買盤」，這可能是投資人的防衛機制，且可能是造市商 (market-maker) 的指令。

比特幣今年來反彈最近降溫，漲幅縮小為 35%，但仍遠高於全球股市 4% 的報酬率。受到一連串升息和加密貨幣產業的醜聞影響，幣圈去年極為動盪，損失 1.5 兆美元市值。