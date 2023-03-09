〈貴金屬盤後〉鮑爾仍偏鷹 黃金期貨小跌 鈀金創逾三年低點

黃金期貨周三 (8 日) 微跌，聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證第二天，重申可能需要擴大升息幅度以抗擊通膨，使前日遭遇今年第二大跌幅的黃金再度下滑。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 1.40 美元或近 0.1%，報每盎司 1818.60 美元。黃金期貨周二下挫 1.9% 或 34.60 美元，創今年來第二大單日跌幅。

鮑爾周三重申前日的訊息，暗示利率可能更升得更高、更快，但一切仍在討論當中，在兩周後決策會議登場前，一切取決於經濟數據。

他向眾議院金融服務委員會說，Fed 尚未就 3 月會議做出任何決定。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 表示，鮑爾的證詞讓美元指數恢復生機，對黃金來說卻不是好消息。但鮑爾的談話也顯示，經濟數據是黃金交易員最重要的資訊，假如數據疲軟，就可能促使 Fed 改變對貨幣政策的論述。

MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 說：「黃金可以因為任何鴿派的數據大漲，也能因為任何鞏固鮑爾鷹派談話的數據而大跌。鮑爾對『利率更高且維持高檔更久』的訊息，升高了硬著陸的風險。」

Shiels 預測，由於鮑爾談話讓升息的幅度和終點利率的預期都出現變數，因此在 3 月決策會議前，黃金行情可能很保守。

美元和美債殖利率升勢在周三暫時停下腳步，讓黃金跌幅輕微。ICE 美元指數 (DXY) 上漲不到 0.1%，而 10 年期美債殖利率報 3.984%，略升 1.2 個基點。

由於黃金本身不孳息，當升息預期增溫，持有黃金的機會成本增加，通常使黃金魅力變得黯淡。美元升值，則讓海外買家買進美元計價的黃金時需付出更高金額。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「黃金市場還有許多事件風險需要消化，包括今日的鮑爾證詞，本周五的非農就業報告，以及下周二的消費者物價指數 (CPI)。」

美國周三公布「小非農」 ADP 民間就業人口在 2 月新增 24.2 萬人，大於市場預估的 20.5 萬人。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 認為，黃金目前仍能守住每盎司 1800 美元整數關卡，因為數據仍有疲弱的風險，以及央行買盤的支撐，尤其中國和土耳其央行過去一年來的買盤，讓低檔支撐非常強勁。

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