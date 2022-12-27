印度大推基礎建設 成為全球鋼鐵低迷的救世主

由於中國龐大的建築業仍處於低迷，而美國和歐洲可能陷入衰退，印度已成為全球鋼鐵需求不振的救世主。

印度有望在明年超過中國，成為世界上人口最多的國家，目前正處於建設熱潮。印度總理莫迪 (Narendra Modi) 正在尋求實現公路、鐵路網和港口的現代化，以期與中國競爭製造中心地位。

根據世界鋼鐵協會數據，印度 2023 年的鋼鐵需求將因此增長 6.7%，至約 1.2 億噸，為世界增速最快的主要經濟體。印度今年也出現擴張，成為僅次於中國的世界第二大鋼鐵消費國。

美國最大的生產商 JSW SteelLtd. 副總經理 Jayant Acharya 表示，任何國家於建設階段都需要大量的鋼鐵和大宗商品，而印度將在這個十年來到這一階段，到 2030 年，全國的鋼鐵年消耗量可能會增加至 2 億噸以上。

在樂觀的前景下，印度米塔爾家族與日本生產商的合資企業 Arcelor Mittal Nippon Steel India Ltd. 預計，未來十年內產能將增加兩倍以上，達到 3000 萬噸。南韓鋼鐵製造商 Posco Holdings Inc. 和印度大亨、亞洲首富 Gautam Adani，也在探索於印度建立鋼鐵廠。

印度能生產國內所需使用的絕大部分鋼鐵，但同時也需要更大量的鋼鐵進口，以滿足激增的市場供應需求。根據政府數據，印度 4 月至 10 月的進口鋼鐵貨物年增 15%，至 310 萬噸。

擴大進口的同時，當地廠產也擔心大量廉價鋼鐵產品湧入，影響建設品質。政府數據顯示，從中國進口的鋼鐵量占 10 月份總進口量的四分之一以上，而俄羅斯鋼鐵進入印度的數量也明顯增加。

儘管增長強勁，但就鋼鐵消費總量而言，印度仍遠遠落後於其競爭對手亞洲強國。 根據世界鋼鐵協會的數據，明年的需求將不到中國 9.14 億噸的七分之一。

印度能以多快的速度縮小差距，將取決於莫迪的建設是否成功，財政部估計到 2025 年，印度國家基礎設施計畫，將需要 1.4 兆美元的資金。