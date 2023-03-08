巧新客戶追量增產 將開展再生鋁輪圈新版圖

國內輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收 5.63 億元，月增 2.28%、年增 2.07%，回升至 3 個月來高點，隨著車用晶片缺口緩解，豪華車廠出貨速度加快，巧新透露，有收到客戶追量增產的訂單詢問，今 (2923) 年展望正向，並在國際大車廠追求淨零碳排趨勢下，積極開展再生鋁輪圈業務新版圖。

隨著客戶訂單追量，再加上拓再生鋁圈版圖有利搶下更多國際車廠訂單，巧新今年以來股價回升超過 30%。

由於歐洲和日本豪華車廠缺車問題尚未緩解，巧新前 2 月合併營收 11.13 億元，年減 4.48%，但減幅已較去年的 2 位數明顯收斂，反映車廠正加緊腳步交車。

巧新透露，以目前預視的訂單能見度來看，日系品牌車廠的超跑和豪華車款的需求強勁，有收到客戶追量增產的訂單詢問。

巧新進一步說明，目前主要豪華汽車品牌客戶業務表現穩定，且自家輪圈具有高度客製化的競爭力，整體訂單和出貨狀況皆優於整體產業，因此，包括豐田通商、保時捷、AMG 等主要超跑與豪華汽車品牌車廠，2 月開始拉貨力道有逐月提高，有助推升屏東廠的產能稼動率。

另一方面，隨著日圓貶值推升 Lexus LC 高端跑車系列車款買氣， 2 月來自日系品牌車廠的業績，較去年大增超過 50%。

巧新自 2015 年打入 Lexus 供應鏈，成為其鍛造鋁圈供應商，對豐田累積出貨量逾 20 萬顆輪圈，其中，以 LC 高端跑車系列的 21 吋鍛造鋁圈出貨最熱絡。

法人看好，由於巧新擁有與其他車廠不同輪圈造型設計的高度客製化差異，未來取得更多與車廠客製化輪圈訂單合作可期。

展望 2023 年，巧新深具信心正向成長，尤其在國際邁向淨零碳排、汽車碳中和趨勢下，使用再生鋁料製成的鍛造鋁輪圈對客戶減碳目標將有明顯助益，因此，將在現有基礎上，進一步精進設計技術、產品品質、量產效率等，目標開拓再生鋁輪圈業務版圖。