疫情、缺料緩解客製化輪圈需求增 巧新估今年營運創高

汽車輪圈廠巧新 (1563-TW) 受惠客製化輪圈出貨增溫，雲林廠產能稼動率持續滿載，帶動 1 月營收走強，展望今年，公司表示，隨著疫情、缺料狀況緩解，主要客戶訂單需求正持續加溫，可望帶動今年營運創高。

巧新 1 月營收 5.5 億元，月增 11.64%、年減 10.3%，公司指出，客製化輪圈的需求增溫，1 月拉貨力道強勁。

展望今年，巧新表示，隨著全球疫情緩解，晶片、長短料缺料狀況恢復正常，加上各國政府陸續祭出刺激終端買氣，進一步帶動品牌車廠加速新車生產與銷售規畫，確信今年營運將創新高。

巧新指出，目前主要品牌車廠已加速來台驗證屏東新廠，同時也陸續收到品牌車廠客戶追加新訂單，隨著主要客戶訂單需求持續加溫，有助提高產能稼動率，帶動營運表現。

巧新表示，目前全球汽車供應鏈逐漸趨穩，超跑、豪車品牌車廠新車銷售市場表現穩健， Jaguar Land Rover、賓士、保時捷等都是公司客製化輪圈客戶，同時品牌車廠也積極向新能源車、電動車發展，車廠車體輕量化需求提升、有助公司業務拓展。

巧新去年營收 64.01 億元，年減 10.8%，法人認為，巧新今年營運創高營收可望超越 2016 年 77.03 億元水準，預計今年營收可望較去年成長 20%。