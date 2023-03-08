「台塩海洋鹼性離子水」連續10年贊助好水　挺大甲媽遶境

「三月瘋媽祖！」世界三大宗教盛事活動之一的台中鎮瀾宮「大甲媽祖遶境」啟程在即。8 日臺鹽 (1737-TW) 公司與鎮瀾宮共同舉辦大甲媽遶境正統指定活動用水「台塩海洋鹼性離子水」捐贈典禮，為系列活動暖身。

本次臺鹽公司贊助 3 萬瓶大甲媽聯名祈福瓶「台塩海洋鹼性離子水」作為活動用水外，同時贊助 5 千瓶「台塩小分子海洋活水」，支持鎮瀾兒童家園日常飲用，並將於 3 月 18 日「萬眾騎 Bike」單車休閒活動、3 月 26 日「大甲媽 Bobi Run」路跑活動設攤，推廣大甲媽聯名版「台塩海洋鹼性離子水」，分享平安與健康。

8 日捐贈典禮上，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與臺鹽公司總經理陳世輝聯手將「台塩海洋鹼性離子水」過爐，祈求活動平安順利。自 2014 年到 2023 年，「台塩海洋鹼性離子水」連續十年獲選為大甲媽正統指定用水，臺鹽公司感佩媽祖慈悲護蒼生，大力贊助「台塩海洋鹼性離子水」與信眾結好緣。臺鹽公司將持續支持優質宗教文化傳承，延續傳統特色與價值。

今年「大甲媽祖文化節」，臺鹽公司特別推出限量 Q 版媽祖意象「台塩海洋鹼性離子水」850ml 聯名設計，並印有兔年「平安健康，鴻兔大展」吉祥語句，盼傳達好運與祝福。「台塩海洋鹼性離子水」取自台灣海峽純淨水源，經特殊專利三效製程，含有海洋微量精華，甘甜熟水口感，水分子團小易吸收，是無可取代的台灣好水。

臺鹽公司表示，即日起，大甲媽聯名祈福瓶「台塩海洋鹼性離子水」可於家樂福、Momo 購物網等通路購買，其中在家樂福購買四入 850ml 大甲媽聯名「台塩海洋鹼性離子水」，即贈送限量版媽祖 L 夾，並可憑發票或序號再參加「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」TOYOTA GR SUPRA 超跑抽獎活動 (5 月 20 日止)，讓消費者喝健康，保平安，還能抽超跑。有關「台塩海洋鹼性離子水」更多活動詳情請上臉書粉絲團：https://www.facebook.com/taiyenwater/，「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」活動官網：www.taiyenwater2023.com.tw 或洽客服專線 0800-230990。