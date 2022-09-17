臺鹽、臺綠總經理率志工群熱血淨灘趣

台南市政府今 (17) 日舉辦「111 年台南市秋季淨灘活動」，「臺鹽志工隊」由臺鹽 (1737-TW) 公司總經理陳世輝、臺鹽綠能總經理吳博鑫帶隊熱血響應。本次活動不只臺鹽員工報名，近 4 成還攜家帶眷到海邊走走，家庭日淨灘，顯得特別有意義。

臺鹽公司董事長吳容輝表示，臺鹽長期深耕海洋生技，與海洋有很深淵源，將來還會持續鼓勵同仁積極參與類似活動。除了淨灘之外，臺鹽也致力於

產品包裝減量、開發綠電等源頭永續議題。另外，臺鹽七股鹽場、通霄精鹽廠，也正在申請環境教育設施場所認證，喚醒大家對環境的關心。

臺鹽公司總經理陳世輝及臺鹽綠能總經理吳博鑫分別代表公司上台領取感謝狀，陳世輝表示，員工們都很高興透過淨灘活動來親近土地，親子團撿拾海灘垃圾的過程，也才發現，撿垃圾還不夠，活動結束後還要更積極的提醒垃圾減量，才是真正愛地球。

臺鹽綠能總經理吳博鑫分享，臺鹽綠能首創漁電共生營運模式，多面向整合投資太陽能光電，並響應傳統產業與能源轉型產業政策，此次淨灘活動，呼應公司永續理念，同仁也熱烈響應。

臺鹽指出，本次「臺鹽志工隊」共計 56 位員眷參加；與會員工表示，後疫情解封期，台南又迎來觀光人潮，將大量海廢清出，相當有成就感，希望日後遊客於府城海岸線旅遊時，也能有乾淨、美好新體驗。