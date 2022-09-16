臺南健康嘉年華 臺鹽應援後疫養生新日常

臺鹽 (1737-TW) 應邀參展台南健康嘉年華，挾其研發優勢呼應展場主題，展售「關鍵錠 PLUS」、「芝麻素 E 晚安膠囊」、「保健 3 寶禮盒」、「綠迷雅保養禮盒」等多樣人氣商品，並推出獨家折扣、免費申辦會員、加碼滿額精選禮等好康，觀展民眾稱讚一站購足，不虛此行。

臺鹽董事長吳容輝表示，後疫情時期，解封在即，經濟漸復甦，人際交流也益加頻繁，此時更當關注身心狀態，適度使用保健食品與清潔品，打造體內、外同步優質環境，生活品質提升，擁有健康、美麗新人生。

據統計，疫情時代，保健意識抬頭，民眾關注健康議題，保健食品銷量顯著提升，顯示消費者更願意購買保健食品，以維護生活品質。台鹽「膠原軟骨素關鍵錠」、「關鍵錠 PLUS」，當久站族、長輩最大行動後盾。KOL 必備「膠原蛋白粉植萃亮妍版」，水潤明亮好氣色。「保健 3 寶禮盒」，通路強銷「維他命 B 群」、「維他命 C」、「十益菌」精選組，送禮自用兩相宜。而據報導指出，失眠與私密處不適為女性兩大日常困擾，台鹽新品「芝麻素 E 晚安膠囊」、「蔓越莓益菌錠」，改善女性常見問題，神采奕奕，散發自信迷人魅力。

防疫自煮成趨勢，會場展售台鹽特色鹽風味食品，包含「鹽咖啡」、「鮮選我 - 鹽麴」等獨家商品，美味料理，廚藝加分。而適逢秋冬季節轉換之際，須加強肌膚保濕鎖水保養，台鹽生技綠迷雅「金心意禮盒」、「男士保養系列」皆享專屬優惠，注重肌膚保養，美麗凍齡非難事。

「臺南健康嘉年華」即日起至 9 月 19 日於大台南會展中心展開，台鹽生技位於 W030 展位，歡迎前往參觀選購。今年適逢臺鹽 70 周年慶，台鹽生技門市與台鹽線上購同步規劃多項優惠活動，檔期自 9 月 1 日起至 10 月 31 日止，歡迎喜愛台鹽產品的消費者前往選購。活動詳情請瀏覽臺鹽官網 www.tybio.com.tw，或撥打客服專線 0800-230990。