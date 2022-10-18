臺鹽70鹽愛捐血活動 員工、居民熱血挽袖齊響應

臺鹽 (1737-TW) 今 (18) 日於台南總公司舉行「鹽愛，延續你的愛」70 周年慶捐血活動，現場由臺鹽董事長吳容輝、總經理陳世輝及副總經理李杰翰帶頭領軍「台鹽志工隊」，踴躍捐出熱血，並號召周遭鄰近、社區志工與機關行號共襄盛舉。

正逢後疫情之際，用血需求量大，此次臺鹽 70 周年捐血活動，秉持「捐血一袋、救人一命」精神，主動邀約台南捐血中心捐血車進駐公司，以臺鹽品牌為號召，鼓勵民眾參與捐血，並感謝周遭社區鄰里長協助響應，成就捐血義行美事，臺鹽以實際行動喚起彼此的愛與關懷。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽公司長久以來積極投入社會回饋，透過與地方政府及公益團體、社福機構合作，鼓勵同仁們參與公益活動響應善的循環，如參與淨灘活動、一日企業志工、捐贈物資等，擴大臺鹽對社會之影響力，拋磚引玉吸引更多人一起加入，並實踐企業社會責任；此次共同挽袖捐血，為社會盡一份心力。

為感謝民眾熱血挽袖，臺鹽公司特別提供台鹽生技「地中海鹽植萃淨味牙膏」、「喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏」、「綠茶冰晶薄荷牙膏」、「綠迷雅男仕多效活能勁膚膜」、線上與實體消費兌換券等豐富回饋品與捐血者分享。現場另有驚喜加碼抽試手氣，多位捐血者抽中「台鹽保健三寶禮盒」，笑稱捐血抽獎比買福袋更好玩。臺鹽公司表示，此次捐血活動聚焦後疫情社交互動，台鹽平時即以清潔、保養品隨時常伴消費者日常生活，本次更藉由捐血活動號召，希望能拉近彼此距離。

臺鹽員工表示，自已平常就有捐血習慣，這次直接響應公司內活動，不用再撥空去捐血外，更可以就近與同事分享捐血經驗，相當有意義。而另一位首捐員工也表示，終於加入「新血」行列，拿到捐血「良心回電卡」如同另一個成年禮，平時對捐血感到好奇，這次辦在公司，與同事一起相約捐血，有伴更安心。