〈台股盤前〉聯準會放鷹情緒升溫 選股不選市仍是主流

台股加權指數昨日持續驚驚漲 94.38 點，終場收 15857.89 點，朝萬六大關緩緩靠攏，不過，隨著聯準會主席鮑爾透露鷹派態度，不僅美股轉弱，恐再度壓抑外資對台股的買盤，今日能否站穩 15900 點之上尤其待內資表態，預料選股不選市仍是主流。

鮑爾最新指出，若整體數據顯示有必要加快緊縮政策，將準備加快升息腳步，暗示 3 月的 FOMC 會議升息 2 碼成為選項，造成美股四大指數昨同步下跌，道瓊跌 574 點或 1.72%，那斯達克跌 1.25%，標普 500 跌 1.53%，費半跌 1.07%；而台積電 ADR 跌 0.81%；日月光 ADR 持平，聯電 ADR 則下跌 1.56%。

三大法人昨日合計在集中市場買超 91.88 億元，其中，外資買超 39.08 億元，為連續 2 日小買，投信買超 34.26 億元，呈現連 12 買，自營商買超 18.54 億元，也是連 3 買。

外電報導，蘋果將推出新款 MacBook Air，並將導入自行研發、由台積電 3 奈米生產的 M3 晶片，台積電先進製程接單動能強勁。

財政部最新公布今年前 2 月出口值下滑至 625.6 億美元，年減 19.2%，減幅創金融海嘯以來最大，不過，從出口絕對值來看，則是歷年次高。

台塑四寶對後市展望轉好，隨著中國需求回升，台塑、南亞和南亞看好第二季市況回溫，而台塑化則預期，油價可望逐步回升。

英飛凌和聯電就車用微控制器 (MCU) 簽訂長期合作協議，未來雙方將進一步深化在車用電子領域的合作。

而房市 329 檔期將至，儘管今年房市氣氛趨冷，但由於商辦供給量爆發、住宅指標案撐場，總銷金額仍衝上 8400 億元，不僅年增達 20% 更刷新紀錄。

國泰證期研究部指出，儘管大盤整體走勢維持多方格局，但昨日量能低於 5 日均量，顯示投資人追價力道略嫌不足，同時，中小型個股出現獲利調節賣壓，因此，盤勢雖仍偏多，但追高風險漸增。