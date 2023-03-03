我外匯存底續創高 央行：聯準會上半年尚有升息3碼空間

台灣央行今 (5) 日公布我國 2 月底外匯存底為 5583.72 億美元，較上月底續增 12.29 億美元，再寫歷史新高紀錄，央行外匯局長蔡烱民表示，外資 2 月加計盈餘匯出後的淨匯入僅約 5 億美元，匯市大致平衡，並提到，若以目前市場的預測，美國聯準會上半年還有升息 3 碼的空間。

蔡烱民指出，1 月底時市場多預期通膨降得較快，甚至不排除聯準會年底會降息，但後來美國公布通膨數據較市場高，氣氛轉變，一般預期 6 月前聯準會將持續升息，利率將升至 5-5.25% 水準，且年底前都不會降息。

蔡烱民進一步提到，以目前市場普遍預期，整個上半年聯準會看來還有升息 3 碼空間。

央行統計，2 月外資在加計盈餘匯出後的總淨匯入僅約 5 億元，蔡烱民說明，因 2 月上旬美元開始走強，導致新台幣稍微走弱，2 月匯市大致平衡，外資的買賣超金額不大，而外匯存底續增主要是因外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動。

截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5463 億美元，較上月底下滑 54 億美元，約當外匯存底 98%，較上月略減 1 個百分點。

央行統計，2 月美元指數反彈達 3.05%，造成主要非美貨幣連袂轉弱，歐元貶值 2.26%、英鎊貶 2.58%、澳幣貶值 3.1%、加幣貶值 0.92%、日圓貶值 3.31%，而新台幣貶 1.41% 相對溫和。

觀察各國外匯存底，央行說明，多數主要國家均上升，中國最新統計至 1 月底來到 3.1845 兆美元，月增 568 億美元，日本來到 1.1225 兆美元，月增 186 億美元，瑞士 8510 億美元，月增 11 億美元，沙烏地阿拉伯 4324 億美元，月減 25 億美元，香港 4201 億美元，月增 160 億美元，南韓 4025 億美元，月增 66 億美元，而印度至 2 月 17 日來到 4961 億美元，月減 129 億美元。