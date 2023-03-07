季底作帳百花齊放 逾20檔奔漲停 進逼萬六在望

儘管新台幣近日偏弱，外資加碼意願趨緩，但市場預測本輪美國升息循環可能接近終點，有利短多延續，內資買盤強強滾，今 (7) 日加權指數收在 15857.89 點，上漲 94.38 點，衝上去年 6 月中旬以來新高，上市櫃公司有多達 27 家收漲停，多頭季底作帳行情熱絡，法人樂觀看待有望直攻萬六大關。

隨著台股交投熱絡，股價一向處在低位階的證券股，也罕見吸引強勁買盤進場，致和證漲停鎖死，福邦證漲超過半根停板，宏遠證漲近 4%。

2023 年台北國際工具機展正如火如荼展開中，相關族群吸引買盤進駐，程泰漲停，福裕漲 4%，亞崴漲 3%，東台、協易機也有 1% 以上漲幅。

重電族群在陸續投資綠能相關事業的激勵下，獲投資人青睞，東元漲逾 7%，華城和士電漲幅 4% 上下，亞力漲 3%，樂事綠能、中興電也有 2% 以上漲幅。

盤面上有不少個股各擁題材走強，所羅門、榮剛、佳凌、港建、建碁、台星科、艾美特 - KY、大魯閣、JPP-KY、先進光均亮漲停燈號，三地開發逼近漲停。

而同致、零壹、立碁、台半、中揚光、華新和台航、東聯、為升、華城等均漲超過半根停板。

統一投顧指出，台股站在各期均線之上，在月線持續走揚下維持多頭格局，雖市場擔憂通膨未能降溫，但近日聯準會官員頻放鴿，市場預測本輪升息循環可能接近終點，有利短多延續。

不過，統一投顧提醒，近期去年財報和 2 月營收陸續公布， 市場開始檢視基本面，個股震盪恐加劇，建議選股不選市。