奇異電氣股價5個月漲了80% 小摩：這可能會是個問題

摩根大通認為奇異電氣 (GE-US) 股價在經歷 5 個月的火熱走勢後，可能會在未來幾個月內走低。

摩根大通分析師西夫曼 (Seth Siefman) 周二 (7 日) 在 3 月 9 日該公司投資人大會前夕給客戶的報告中寫道：「雖然航太領域的出色業務和能源部門的潛力，但奇異氣在過去 5 個月上漲了約 80%，而標普 500 指數同期上漲 13%。」「因此，我們對其 2023 年 12 月目標價留下有限的上行空間。」

他對這家正在分拆成許多部門的經典工業集團股票評級為中性。

根據 2021 年底公布的計畫，該公司將分拆為 3 家獨立的公司：航空、醫療保健和能源。GE Healthcare (GEHC-US) 於今年 1 月分拆為上市公司。被稱為 Vernova 的能源業務計畫於 2024 年初在公開市場上市。

西夫曼認為，投資人可能會忽視奇異電氣股票的一些重要風險，因為這是一家經過重組的公司，它應該在帳面上更加專注和精簡，以帶來更好的利潤。

他解釋說：「在航太方面，奇異電氣和其他公司顯然受惠於全球旅遊需求激增，以及波音 (BA-US) 和空中巴士無法製造足夠新飛機的金髮姑娘環境。」「航空旅遊需求一直相當有韌性，但如果它承受壓力，售後維修市場的成長前景將受到影響，而且新飛機交機量的逐漸增加會侵蝕維修活動，這也構成威脅。」

就能源業務而言，他補充指出，「再生能源所需的 EBITDA 和自由現金流量 (FCF) 成長規模自然成為投資人關注焦點，尤其是在短期挑戰可能持續存在的情況下。而 Vernova 的成功在某種程度上將取決於尚未確定的退休帳戶 (IRA) 目標。揮之不去的保險部位是另一種風險，也是一種不透明的風險，部分原因是奇異電氣可能無法擺脫保險業務，從而留下業績負面壓力。」