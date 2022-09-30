日立與奇異將共同開發新式核子反應爐

據《日本經濟新聞》報導，日本日立製作所和美國奇異公司 (GE-US) 所共同出資的奇異日立核能公司 (GE Hitachi Nuclear Energy)，將開發安全性較高、名為「革新型輕水式反應爐」的新式核子反應爐。

2011 年 3 月 11 日發生在日本東北福島核能一廠的嚴重核子事故，當時發生爆炸意外的是「沸水式反應爐」(Boiling Water Reactor，BWR)，而奇異日立核能公司也是此類核子反應爐的主要廠商。為了記取教訓，將投入安全性較高的革新型輕水式反應爐研發。

革新型輕水式反應爐是以現有的 BWR 作為基礎，在設計上進行改良。就算機組失去外部電源，也能利用液體的溫度差，透過冷卻水的對流，來進行核子燃料的冷卻作業。2011 年發生的福島核災，是因為海嘯關係造成該核電廠失去外部電源，進而導致冷卻水無法注入。

奇異日立核能公司要在排氣口安裝過濾器，來去除含有大量放射性物質的惰性氣體，以確保排放釋壓的過程順暢。而在 2011 年的核災事故，當時反應爐的壓力持續上升，但是卻無法順利釋壓，從而導致氫氣爆炸。

奇異日立核能公司預估要到 2035 年前後，革新型輕水式反應爐才會邁入實用化階段，但是為了今後使用 BWR 技術的核電廠增設做準備，將推動技術開發。

另一方面，日本同業的三菱重工也在昨 (29) 日宣布，該公司將與日本的關西電力、北海道電力、四國電力、九州電力合作，共同開發安全性更高的革新型輕水式反應爐。而日本政府在今年 8 月時也表態，將針對次世代型核電廠的開發和建設進行討論，以確保日本的中長期用電。