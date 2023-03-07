是德科技收購Cliosoft 全力拓展EDA軟體產品線

是德科技 (KEYS-US) 今 (7) 日宣布，已完成收購 Cliosoft，將 Cliosoft 的硬體設計資料與智慧財產權 (IP) 管理軟體工具，添加到公司的電子設計自動化 (EDA) 解決方案組合中。

是德科技表示，自成立以來，Cliosoft 專注於管理設計資料，包括積體電路中使用的功能性 IP 區塊，Cliosoft 的產品壯大公司的 EDA 軟體產品陣容，包括廣為全球 400 多家半導體和電子系統客戶採用的流程與資料管理 (PDM) 功能。

是德科技指出，藉由將 Cliosoft 納入 EDA 業務，可善用 PDM 優勢，進一步擴展智慧自動化軟體產品組合，並建構更高效率的工作流程與擴充 Cliosoft 的功能，以便將測試資料納入整體架構，進而在設計和測試間建立更緊密的連結。

是德科技與 Cliosoft 是長期的產業合作夥伴，因為 Cliosoft 的資料管理平台 SOS，已整合雙方共同客戶使用的公司先進設計系統 (ADS) 解決方案，合併後的公司將透過 EDA 產業關係，包括 Cadence、Empyrean、MathWorks、Siemens EDA、Silvaco 和 Synopsys 環境，持續提供版本控制、資料和 IP 管理解決方案。

是德科技和 Cliosoft 秉持相同理念，即 PDM 是讓全球工程客戶一次設計就成功的測試關鍵。在設計複雜度不斷升高的今天，工程團隊必須有效率地管理 IP 區塊和資料量。異質整合、先進封裝，以及 24 小時全年無休的研發運作等新興產業趨勢，促使客戶極力將生產力提升至新水準。

副總裁暨 EDA 事業群總經理 Niels Faché 表示，公司首要任務之一是建立從設計到測試的數位化互連工作流程，以協助客戶加速實現數位轉型，在 PDM 領域看到了一個巨大商機，可充分利用 Cliosoft 目前的功能以及是德科技的設計與測試解決方案專業知識。

是德科技將 PDM 解決方案加入產品組合，是開放式 EDA 互通性策略的必然進展，目的是提供一流的工具和工作流程，以支援日益複雜的產品開發生命週期。Cliosoft 提供經過驗證的軟體工具，讓產品團隊能夠執行資料分析，並加速獲得洞察力。更快地洞察，並大幅提高重用性，有助於增進驗證階段的工作效率，並縮短整體開發週期。