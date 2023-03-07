〈財報〉迪克體育用品假日季同店銷售額遠超過分析師預期

迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods)(DKS-US) 周二 (7 日) 公布的假日季業績超出華爾街的預期，理由是即使消費者厭倦了通貨膨脹，但禮品贈送季節的銷售量有所增加。

StreetAccount 的數據顯示，第 4 季同店銷售額成長 5.3%，是分析師預估值 2.1% 的 2 倍多。該指標衡量線上銷售和開業 14 個月以上商店的銷售情況。

面對通貨膨脹的宏觀環境和全產業的庫存困境，這家體育用品零售商的業績一直保持韌性。該公司表示，即使在整個產業的消費者需求不穩定的情況下，其購物者仍在繼續購買。

迪克將滿懷信心地進入下一個財政年度。預計全年每股獲利在 12.9 美元至 13.8 美元之間，高於 2022 財年的每股 10.78 美元。Refinitiv 調查的分析師預計 2023 財年每股獲利為 12 美元。

它預計本財年的同店銷售額成長將由持平至成長 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街預期相比，該公司在截至 1 月 28 日當季的表現如下：

●每股調整後獲利 2.93 美元，高於預期的 2.88 美分

●營收 36 億美元，高於預期的 34.5 億美元

該公司淨利 2.36 億美元，較去年同期的 3.46 億美元低約 32%。

迪克並沒有完全避開庫存逆風等同行零售業者遇到的難題。供應鏈中斷導致迪克體育用品囤積產品以滿足疫情時期的需求，如今這些產品在送到時已經過季了。

但該公司有信心在進入 2023 財年之際解決供應鏈困境。

CEO 霍巴特 (Lauren Hobart) 說，「按照計畫，我們繼續解決針對性的庫存過剩問題，因此我們的庫存在 2023 年開年時處於良好狀態。」