永豐金證券培育策略幕僚 MA招募開跑

永豐金證券今 (7) 日宣布展開第三屆 MA 招募，分為「策略營管」和「金融交易」二個組別，此為金融市場上少數以培育策略幕僚為主的 MA 計劃，預計招募碩士以上多元人才加入。

永豐金證券說明，MA 培訓亮點採實際專案「實戰與實作」，過去 2 年培訓計畫成果豐碩，包括進入策略專案擔任 PM，甚至外派香港子公司擔任策略幕僚。

永豐金證券進一步指出，由於此為金融市場上少數以培育策略幕僚為主的 MA 計劃，鎖定碩士以上應屆畢業或 2 年以內工作經驗、TOEIC 750 分以上 (或同等英文檢定成績)，不限商管科系。

永豐金證券 MA 培訓的最大亮點在，提供完整一年培訓不採取模擬環境的實習與學習，而是以密集紮實的定輪崗培訓，完成證券業三大基礎專業訓練，並安排進入各策略幕僚單位參與公司實際專案。

永豐金證券第一屆 MA 目前已在經營管理、策略規劃、數位金融、金融商品等單位擔任重要專案 PM，更有外派香港子公司擔任策略幕僚；第二屆 MA 目前仍處於培訓階段，也有多位進入公司重要專案擔任小組成員。

另外，為延續培育策略幕僚人才主軸，永豐金證券今年針對碩士在學生推 8 周暑期實習計劃，包括金融交易、數位金融、金融商品、財務、法遵、人資等總公司單位進行暑期實習。