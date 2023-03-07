漢磊去年每股賺2.47元 創歷史新高

漢磊 (3707-TW) 今 (7) 日公布去年營運表現，去年第四季稅後純益 6271 萬元，季減 80.2%、年減 52.8%，每股純益 0.18 元，全年稅後純益 8.2 億元，年增 253.8%，每股純益 2.47 元。

漢磊董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配發 1 元現金股利，配發率約 40.4%，依今日收盤價 92.5 元推算，殖利率 1.08%。

漢磊去年第四季營收 20.9 億元，季減 13.3%、年增 6.6%，毛利率 13.9%，季減 7.5 個百分點、年減 3.4 個百分點，營益率 5.69%，季減 8.6 個百分點、年減 4.9 個百分點，稅後純益 6271 萬元，季減 80.2%、年減 52.8%，每股純益 0.18 元。

漢磊去年全年營收 88.79 億元，年增 22.15%，毛利率 19.5%，年增 5.9 百分點，營益率 12.4%，年增 5.7 個百分點，稅後純益 8.2 億元，年增 253.8%，每股純益 2.47 元。

展望今年，漢磊認為，上半年消費性電子產品仍疲弱，但車用、資料中心、綠能需求強勁，尤其化合物半導體應用持續供不應求，帶動今年營運成長，並看好未來化合物、車用等功率元件發展，預計今年四大技術平台比重將進一步成長至 8 成，化合物半導體營收比重更將突破 5 成。