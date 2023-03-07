外資愛鴻海本月連5買共4.17萬張 連兩日賣超面板雙虎

台股今 (7) 日多方攻勢再起，集中市場加權股價指數上漲 94.38 點或 0.6%，終場收 15857.89 點，集中市場成交值 2300.79 億元，大盤由電子、金融及傳產股輪流點火；三大法人同步買超，合計買超 93.54 億元，外資棄面板雙虎並持續買進鴻海 (2317-TW)，外資本月以來合計買超鴻海 4.17 萬張。

今天集中市場外資及陸資買超 39.23 億元，投信買超 35.77 億元，自營商買超 18.54 億元。而在期貨市場方面，今天外資交易口數爲淨多單 2905 口，未平倉合約口數爲多單 15350 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，鴻海、開發金、長榮、臺企銀、大成鋼、華孚、華新、玉山金、中鴻、兆豐金。今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，群創、華邦電、友達、長榮航、欣興、佳世達、中信金、聯電、彩晶、美時。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，群創、華新、中鋼、光寶科、英業達、中華電 、仁寶、聯電、台積電、上銀。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，永豐金、技嘉、景碩、裕民、致茂、中鴻、友達、亞聚、榮成、上緯投控。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，華新、陽明、鴻海、聯電、元大金、東元、光寶科、華通、廣達、永豐金。今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，群創、彩晶、飛宏、友達、康舒、友訊、東聯、力積電、東鹼、萬海。

證券分析師黃漢成指出，今天台股盤面以電能、綠能、2 月營收成長股及電動車族群爲主流，類股快速輪動，預估現階段台股將以高檔震盪方式前進。