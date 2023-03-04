美去年Q1批准192項出口許可 准逾230億美元商品輸往黑名單中企

美國國會委員會周五 (3 日) 公布文件掩飾，拜登政府去年第 1 季共向貿易黑名單上的中國企業批准 192 項出口許可，價值超過 230 億美元，讓這些企業得以取得美國技術和商品。

文件顯示，2022 年 1 月至 3 月期間共計有 242 項許可申請。上述 192 項出口許可中，有 115 項包含受限制的技術，19 項或總申請數的 8% 被拒絕，31 項申請被退回。

美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員 Michael McCaul 在周二 (28 日) 的聽證會上表示，商務部在 2022 年第 1 季批准價值超過 230 億美元的出口許可，允許被列入實體清單的中國企業取得美國技術和商品。

McCaul 周五發布聲明，批評這些出口許可令人無法接受，因美國關鍵技術將被用於中國共產黨的監控和軍事行動，他表示，商務部工業和安全局 (BIS) 必須而且可以有更多作為。

對此，商務部透過聲明回應，上述數據反映的每一項出口許可都經過謹慎審查，涉及的主要是低階技術，以及不會對美國構成重大國安問題的項目，這些決定是由商務部、國防部、國務院和能源部共同做出。

BIS 還說，對部分中國企業的出口許可，是根據川普政府制定的政策進行審查的，這些政策未採拒絕推定 (presumptions of denial) 原則。此外，出口商提交的許可申請獲得批准的機率通常也比較高。