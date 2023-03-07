宏達電去年虧損再擴大至34.1億元 每股虧4.13元

宏達電 (2498-TW) 今 (7) 日公布財報，去年第四季稅後虧損 9.3 億元，虧損較前一季收斂，較 2021 年第四季增加，每股虧損 1.12 元。去年毛利率再攀新高，來到 39.2%，不過稅後虧損擴大，增加至 34.1 億元，每股虧損 4.13 元。

宏達電去年第四季營收 12.2 億元，季增 12.5%、年減 12.6%；毛利率 40.5%，季增 1.1 個百分點、年增 6.8 個百分點；營益率 - 90.8%，虧損較前一季收斂、較 2021 年第四季增加。

去年營運方面，全年營收 44.1 億元，年減 16.1%；毛利率 39.2%，年增 8.1 個百分點；營益率 - 99.9%，虧損較前年增加；稅後虧損 34.1 億元，虧損較前年增加，每股虧損 4.13 元。

宏達電去年推出 VR 新品與首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro，儘管毛利率持續走揚，但虧損仍未見改善。全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎曾透露，由於公司持續拓展 VR 生態系，未來毛利率還會持續增加，不過研發費用高，獲利仍有挑戰。

回顧去年第四季，宏達電表示，HTC 與合作夥伴 ORamaVR 於《財星》雜誌 CEO 論壇上共同以 VIVE Focus 3 演示醫學手術訓練，充分展示延展實境 (XR) 技術如何落實在醫療場域中；與 Lumen Technologies 於美國科羅拉多州 Broomfield 共同揭式 5G 專網體驗中心，藉由 HTC 的 REIGN CORE 5G 專網解決方案及 Lumen 的邊緣運算技術，訪客能在此體驗高速雲端 VR 串流。

此外，VIVERSE 與 e& (阿聯酋電信集團) 展開全方面合作，透過 VIVERSE 技術創建「e & 元宇宙及解決方案」(e& Universe)，並於 GITEX Global 2022 展覽上舉行簽約儀式，宣示雙方在元宇宙生態系上締結長期合作夥伴關係，共同為消費者帶來無限可能的元宇宙世界。

人文藝術方面，宏達電旗下 VIVE Arts 二度攜手羅浮宮，繼《蒙娜麗莎：越界視野》後推出《商博良知埃及考古》VR 體驗內容；同時也與冰島藝術家 Kristjana S. Williams 再次合作，推出其個人首項 NFT 系列作品《Head in the Clouds》。

另外，VIVE ORIGINALS 旗下的全息元宇宙娛樂平台「BEATDAY」攜手金曲歌后徐佳瑩舉辦首場元宇宙演唱會，吸引眾多觀眾參與體驗元宇宙。VIVE ORIGINALS 宣布將啟動全球首座沉浸式元宇宙樂園「BEATPARK 未來區」，打造數百年後的重製世界，擬真城區將包含更多元的虛擬角色化身，結合「戲劇」、「遊戲」、「音樂」，融合跨產業製程，創造全新的元宇宙娛樂體驗。