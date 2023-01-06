〈CES大展〉宏達電黃昭穎：XR、元宇宙應用將快速發展

宏達電 (2498-TW) 在 2023 年美國最大國際消費性電子展 CES，發表新消費型旗艦一體機 VIVE XR Elite，全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎表示，新產品將帶動 XR 虛實整合應用及元宇宙應用在今、明年快速發展。

黃昭穎指出，VIVE XR Elite 會帶動兩大應用，其一為 xr、虛實整合的應用，由於過去較不常見，因此未來會快速成長；另一則是元宇宙應用，該新品除了讓消費者進入元宇宙世界外，也有助內容開發商增加更多內容。

他進一步說，在新品發布前，有與全球很多開發商介紹 VIVE XR Elite，反饋上都是非常期待，原因是有款產品可以實現過去開發的軟體功能，預期今、明年相關應用都會快速成長。

黃昭穎強調，宏達電一直是做業界沒有的產品，同時希望帶來好的使用體驗，最終是要把整個生態系更為豐富，包含 HTC、開發商等 xr 相關應用、虛實整合應用。

此外，宏達電旗下元宇宙 VIVERSE，攜手最新技術合作夥伴 Lamina1，利用 Lamina1 的第一層工具來實現 VIVERSE 更高效的跨世界、跨平台資產分配和管理，用戶可以在穿越元宇宙時無縫攜帶自身所擁有的數位資產，如虛擬分身、衣服、藝術品等。