〈宏達電展望〉首款XR裝置VIVE XR Elite預購量報捷 2月下旬出貨

宏達電 (2498-TW) 全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎今 (9) 日表示，首款 XR 裝置 VIVE XR Elite 整體預購量比過去亮眼，包括歐美、台灣、中國等地區都有下單，將於 2 月下旬開始出貨。

宏達電於今年 CES 展上發表 VIVE XR Elite，並同時啟動預購，黃昭穎說，全球主要國家都有訂單湧入，預購時間至 2 月 15 日，預計 2 月底至 3 月初會開始出貨，從目前預購量來看，數量比之前的 VR 眼鏡 Vive Flow 更好。

黃昭穎認為，VIVE XR Elite 將帶動更多硬體開發商導入新應用，由於元宇宙產業還處於初期階段，軟硬體都還需要創新，公司將持續擴張生態系，及與全球開發商合作更多新應用。

展望未來，黃昭穎表示，宏達電 HTC 過去都以硬體設備為主，去年開始已經見到軟體、5G 應用營收陸續成長，今年則會看到全球電信商參與元宇宙，加上合作的電信商都是數一數二的企業，掌握消費族群，對於公司發展與趨勢都很正向，只是還需要時間發酵。

黃昭穎進一步說，公司持續優化營收結構，除了注重硬體設備外，也加速內容、平台的整合，對於毛利率也有所調整，未來 3-5 年都將正向發展，也與市調機構吻合，不過要看到營收爆發，還必須視未來經濟發展。

宏達電受到工作天數減少影響，1 月營收降至 2.15 億元，探歷史次低，月減 58.74%、年減 40.2%。