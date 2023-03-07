氣候溫和抑制取暖需求 美國天然氣期貨價格大跌14%

由於預計未來天氣偏向溫和，將抑制取暖需求，美國天然氣期貨價格周一 (6 日) 出現 6 月以來最大跌幅。

紐約商交所 4 月天然氣期貨交割價格周一下跌 14.5%，至每百萬英國熱量單位 2.572 美元。

自今年年初以來，天然氣價格已經下跌了 34%，對未來幾周的天氣預測，預計將進一步壓低對冬季供暖的需求，相較之下，供應卻顯得過於強勁。

根據美國能源情報署數據，美國天然氣生產在 2022 年達到了歷史最高，而在 2022 年下半年關運作營的 Freeport LNG 出口樞紐，已於 2 月份批准進行部分重新開放。

這一供需變化與去年形成鮮明對比，當時俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，造成現貨市場天然氣價格飆升。 去年 8 月，俄羅斯削減了歐洲的天然氣管道，並引發了人們對不斷發展的能源危機的恐懼，讓天然氣價格在 8 月底達到價格峰值。

最近的價格回調，讓一些行業主管感到震驚，Chesapeake 能源公司執行長 Nick Dell"osso 警告說，價格下跌正在發出「非常清晰的信號」，即美國需要縮減其天然氣產量。

在 2010 年代，能源公司也曾使用類似策略，以維持供需平衡，當時石油壓裂中的繁榮導致石油和天然氣的生產過多，價格也因此下跌。