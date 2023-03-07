盤中速報 - 玉晶光(3406)急跌-2.44%報418.5元，成交1,957張

玉晶光(3406-TW)近5分K跌速2.44%，07日09:12報418.5元，成交1,957張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
玉晶光(3406-TW)近5日股價上漲8.1%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.29%。台灣加權指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+646 張
- 外資買賣超：+164 張
- 投信買賣超：+111 張
- 自營商買賣超：+371 張
- 融資增減：+385 張
- 融券增減：-87 張
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