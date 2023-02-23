〈致伸法說〉新事業新品放量 全年逐季走揚、獲利優於去年

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (23) 日召開法說，展望今年，總經理暨財務長蕭英怡表示，隨著客戶庫存調整告段落、新事業產品下半年推出，第一季將是全年谷底、第二季營收有望高雙位數成長，全年逐季走揚，延續去年追求獲利成長。

致伸定調今年營運逐季成長，雖然第一季仍受到淡季影響，不過客戶消費性產品庫存緩解，電競產品感受到急單效應，加上新事業新品陸續推出，整體第二季能見度佳。

展望毛利率表現，受惠車用 ADAS、AIoT 產品成長強勁，新事業新品營收增加，抵銷消費性產品的弱化，帶動整體毛利率往上，預估第一季可以站穩 14%，未來則會逐步走揚。

致伸近年積極擴展新事業，其中車用客戶除了既有美系客戶對 EV 需求成長高外，AIoT 中的 B2B 相機新增車隊管理、無人機等不同領域客戶，今年新事業營收占比有望從去年第四季的 26%，成長至 3 成。

致伸車用 ADAS 除了是美系電動車中國廠主要供應鏈外，去年該客戶的柏林廠也開始放量出貨；車用音響正與多家客戶進行開發、報價，預計 2024、2025 年開始發酵，此外，目前也打入傳統車廠，最快兩年後量產。

法人估，致伸今年第一季營收將年減雙位數，主要是受到 PC、筆電、電競需求疲軟；單季獲利則會呈現持平或小幅年減，毛利率則隨著產品優化，將較去年同期成長。