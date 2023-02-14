致伸去年四大獲利指標創新高 全年每股賺6.1元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (14) 日公布財報，受惠產品組合優化及新產品逐漸達到經濟規模，去年雙率雙升、創新高，稅後純益 27.43 億元，年增 19.4%，每股純益 6.1 元，同步攀高。

致伸去年第四季營收 187.24 億元，季減 16.2%、年減 8.1%；毛利率 15%，季增 1 個百分點、年增 2 個百分點；營益率 4.1%，季減 0.6 個百分點、與前年同期相當；稅後純益 6.02 億元，季減 31.4%、年增 18%，每股純益 1.33 元。

去年營運方面，去年全年營收 792.4 億元，年增 10.6%；毛利率 14%，年增 1 個百分點；營益率 4.2%，年增 0.3 個百分點；稅後純益 27.43 億元，年增 19.4%，每股純益 6.1 元。

展望後市，致伸表示，隨著供應鏈庫存去化，需求有望在第二季後逐季回溫，營收有機會在第一季落底後逐季往上。獲利方面，因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，今年獲利率將呈現年增長，將與營收一樣有機會在第一季落底後逐季往上。

致伸指出，去年基期相對較高，且全球消費放緩，供應鏈庫存調整延續到今年上半年，預期今年營收成長率會略低於去年，不過公司仍持續強化獲利成長動能，其中智慧物聯方面，安全監控增加客戶數，陸續推出新案而有較顯著貢獻，汽車電子 (ADAS/AVAS) 持續開發新客戶與新案，B2B 相機有 IOT，無人商店與無人機等新應用挹注，預期今年在產品組合優化，全年獲利年增率將有望優於營收年增率。