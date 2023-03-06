兆豐銀柬國再添新據點 第5家支行「大金歐」開業上路

兆豐金 (2886-TW) 核心子公司兆豐銀新南向再添新據點，位於柬埔寨的金邊分行轄下第 5 個支行「大金歐支行」在今 (6) 日開業，希望能搭上柬埔寨大金歐市發展的商機。

兆豐銀行表示，大金歐市具備優越的發展潛力，是前往越南的交通要道，距離金邊市中心僅約 10 公里，且 60 米寬的洪森大道通車後，沿線人口成長，商業活動興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，週邊住宅及商業開發帶動的金融商機可期，極具發展潛力。

兆豐銀行耕耘柬埔寨市場已長達 12 年之久，位於柬國的金邊分行在 2011 年開業，之後陸續在金邊機場支行、奧林匹克支行、堆谷支行、桑園支行後，第 5 家支行大金歐支行也在今天開業上路，積極參與柬國市場發展。

兆豐銀行表示，金邊分、支行去年放款較 2021 年成長超過 2 成，近期更拿下柬國資產規模最大的企業集團、加華集團旗下海外柬華投資公司 (OCIC)8500 萬美元聯貸案的聯貸主辦權。

此外，金邊分、支行還投資柬埔寨新金邊機場 (德崇國際機場) 開發債券，這次搶先其他台資銀行進駐大金歐市，希望能及早搭上這班區域整體發展的列車。

兆豐銀行表示，大金歐支行是兆豐銀行在海外的第 39 個據點，兆豐銀行目前在柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等 9 國共設有 22 處據點，在新南向國家布局完整，積極掌握產業鏈重組商機。

兆豐銀行強調，將持續以過去的海外經營經驗，結合完整的全球據點網絡，整合國內外資源力挺台商，提供一站式服務並接軌國際，推動淨零轉型及 ESG 企業永續經營。