高雄港旅運中心啟用 2艘國際郵輪重返台灣市場

高雄港旅運中心今 (6) 日正式啟用，喜迎「七海探索者」、「威士特丹」2 艘國際郵輪重返台灣市場，行政院長陳建仁表示，未來將可提供全球最大 25 萬噸郵輪靠泊，並配置智慧化及電子化設備，方便旅客快速通關。此外，政院已核定 880 億元經費，將打造高雄機場新航廈，未來高雄將成為亞洲非常重要的雙港城市。

陳建仁致詞時指出，高雄港擁有 160 年歷史，不僅是台灣第一大港，也是亞洲航運的樞紐，其港口設備與腹地空間皆相當完備，且貨運轉運量占全台 7 成，對高雄及台灣的經貿發展相當重要，扮演舉足輕重的關鍵角色。

陳建仁表示，高雄港旅運中心終於正式啟用，且在營運第一天即迎來 2 艘國際郵輪，是疫情後國際郵輪首次停泊在台灣港口，象徵我國正式重返國際郵輪市場，對高雄及台灣皆具有重大意義。

陳建仁進一步指出，近年來全國郵輪市場不斷擴展，為提升港口競爭力、促進台灣觀光產業發展，交通部觀光局去 (2022) 年修訂《境外郵輪來臺獎助要點》，政府也投入 45 億元打造高雄港旅運中心，提供全球最大 25 萬噸郵輪靠泊，以吸引更多國際觀光客來台。

陳建仁強調，總統蔡英文相當重視區域平衡發展，並大力支持高雄各項建設，再加上立委們在立法院交通委員會的支持，如高雄輕軌「旅運中心站」已於 2017 年通車，而高雄捷運黃線也在去年 10 月動工，規劃於旅運中心設置站點，民眾未來將可透過捷運或輕軌到達高雄港旅運中心。

此外，陳建仁表示，他在 2 月已核定高雄機場新航廈工程第一期建設計畫，將再投入 880 億元經費，打造高雄機場新航廈，未來配合高雄港旅運中心，高雄將有相當優質的海港及空港環境，成為亞洲非常重要的雙港城市，並帶動台灣貿易與觀光蓬勃發展。