南北極、環球航線都被搶光 中國郵輪復甦有點兒猛

隨著中國政府開放出境遊，海外航線郵輪旅行重回消費者視線，多家旅行社和郵輪公司傳來航線開售即售罄捷報，其中南北極航線、超長環球航線、東南亞航線都是高人氣商品。

據《界面新聞》報導，MSC 地中海郵輪中國區總裁黃瑞玲表示，MSC 地中海郵輪的地中海航線、紅海航線以及環球航線，都是中國消費市場的熱門航線。

她舉例，該公司在飛豬平台上架的 2023 年國慶假期北歐航線通兌券商品，本周一（27 日）單日營業額便遠超過人民幣（下同）100 萬元。2024 年環球航線的業績也令人驚艷，為中國市場預留的艙位均已售罄，目前仍有十幾間艙的客人在候補。

由於民眾面臨國際航班班次、簽證速度等因素，目前出行需求主要集中在今年下半年，而今年國慶假期和明年春節連假是預訂比較集中的時段。

黃瑞玲並表示，相較於以往顧客，現在顧客更加傾向於高艙位商品，如陽台房。消費者也更樂於超前規劃行程，比如現在已經有人預訂 2024 年春節檔期航線。

「今年海外郵輪銷售情況確實超出了我們的預期。」中青旅遨遊國際產品事業部總經理劉江也表示，年初中青旅推出的極地航線，銷量明顯增加，價格在每人人民幣 6~7 萬元的北極航線，已經有幾十個人預定。

劉江表示，目前，遊客預定的日期集中在暑假，地區集中在地中海、加勒比海、阿拉斯加等地。從預定情況可看出，一方面，遊客積壓三年的需求獲得釋放；另一方面，旅客年齡層也出現年輕化的跡象，以往極地旅行等特殊長航線的報名人群，以 50 歲以上顧客為主，現在顧客以親子客群為主。

眾信旅遊也已經上架 2023 年出發的南北極商品，以及 2024 年出發的環遊世界 121 天郵輪商品，其中超長線路環遊世界 121 天商品成為長線商品黑馬，首批環球郵輪商品已經全部售罄，追加艙位也即將客滿。

除了南北極和環球旅行，更為大眾化的航線也受遊客歡迎，價格和性價比則是吸引遊客的因素之一。

黃瑞玲表示，全球郵輪市場回暖，在供應增加的情況下，郵輪商品的價格也回到 2019 年甚至更高的水準，部分區域航線的價格比 2019 年高出 5%~10%。

不過，比起漲幅更大的機票和酒店價格，郵輪商品在性價比方面依然具競爭力。皇家加勒比郵輪說，近期中國遊客報名熱度較高的是由新加坡出發，前往東南亞周邊目的地的航線，行程以 4~7 天的中短航線為主，中國遊客對這些目的地的認可度和熟悉度都比較高。