竟天皮麻樂乳膏台灣經銷授權給培力 搶國內醫美市場

竟天生技 (6917-TW) 今 (6) 日宣布，與培力藥品工業簽署藥品專屬經銷合約，將旗下利基學名藥皮麻樂乳膏 (LALP cream) 台灣區總經銷權授給培力，雙方將共同搶攻國內醫美商機。

培力董事長郭榮昌表示，竟天自主開發的皮麻樂乳膏雖然是學名藥，但該乳膏的有效成分是由 2 種局麻成分組合的共融混合物，屬於特殊製程的高門檻藥物，而皮麻樂的配方與原廠相同，且目前在國內大型醫學中心臨床使用擁有良好評價，包括產品安定性高，不易油水分離，以及不易致敏、安全性佳等。

郭榮昌指出，此次能與竟天合作，取得皮麻樂乳膏的台灣區專屬經銷權，未來雙方將在國內醫美市場共同推廣，提供民眾醫美療程，也進一步豐富培力的醫美產品組合。

竟天董事長王藹君提到，公司聚焦 505(b)2 新劑型藥物的開發，不過皮麻樂乳膏是以新藥標準的高規格品質管控，所開發出的產品，除了已經取得台灣藥證上市銷售，並把台灣總經銷權授給培力，2021 年也授權給香港合作夥伴，目前香港夥伴已順利取得香港藥證，並向中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 提交藥品註冊申請，計畫進軍中國疼痛控制市場。

竟天在台灣市場選擇結盟培力，看準培力專注於女性醫藥保健品的開發，在國內賀爾蒙藥品市場居領導地位，並且在各大醫院、診所與藥局建構完善的行銷網路。

此次雙方合作是強勢通路與優質產品的互補合作，而鎖定以女姓為主的醫美市場，更希望借重培力在醫療院所的通路優勢，快速提升皮麻樂乳膏的市場滲透率，創造雙贏。

竟天表示，醫美整形市場中，麻醉是不可或缺的一環，隨著現代醫美朝微整型發展，配合大眾對無痛體驗需求的提升，局部麻醉藥的使用更為頻繁。然而，目前市售的局部麻醉藥種類繁多，質量參差不齊，今年初即發生塗抹型麻藥在廠商自主檢驗時發現有不純物超標，被衛福部食藥署 (TFDA) 要求回收，也因此，麻醉藥品的選擇不可輕忽。

麻膏藥因為只作用在表皮上麻醉，舉凡用量與殘留的安全與品質問題更至關重要，加上此類產品多為自費市場，患者對品質要求更凌駕一切，竟天的皮麻樂乳膏挾高品質與安全性佳的優勢，有機會搶下高市佔，挹注公司業績表現。