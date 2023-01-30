閎康去年每股稅前賺12.66元 連三年創新高

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (30) 日公布去年自結，受惠客戶需求強勁、營運規模持續擴張，去年第四季與全年獲利皆創新高，去年第四季稅前盈餘 2.51 億元，每股稅前盈餘 4.07 元，全年稅前盈餘 7.85 億元，每股稅前盈餘 12.66 元。

閎康去年第四季營收 11.39 億元，季增 8.27，年增 24.54%，毛利率 39.27%，季增 4.4 個百分點，年增 2.05 個百分點，營益率 21.2%，季增 2.13 個百分點，年增 1.97 個百分點，稅前盈餘 2.51 億元，季增 12.05%，年增 13.3%，每股稅前盈餘 4.07 元。

閎康去年全年營收 39.74 億元，年增 18.24%，毛利率 36.91%，年增 1.03 個百分點，營益率 18.46%，年減 1.47 個百分點，稅前盈餘 7.85 億元，年增 11.64%，每股稅前盈餘 12.66 元。

閎康表示，公司為亞洲最大第三方半導體檢測分析實驗室，自 2007 年起展開全球化佈局，目前在台灣、中國和日本共擁有 14 座實驗室，服務品項超過 630 種。

為因應客戶需求，閎康預計，今年將持續擴大上海四廠及深圳實驗室的營運規模，日本熊本實驗室也將在上半年完成裝機，下半年起貢獻營收，且隨著大客戶在美國設立新廠，也正規劃前進美國設立實驗室。

閎康指出，公司成立以來即著重研發和創新，領先客戶推出更先進的檢測技術，透過在全球佈局及更完整的服務項目，提供給客戶更即時與更好服務，且隨著半導體製程不斷微縮及新應用崛起，半導體檢測在研發過程中越顯重要，隨著新設立晶圓廠陸續完工，業績也將水漲船高。

過去一年，受中國多次實施疫情封控影響，電子產業鏈或多或少受波及，不過，閎康受影響程度相對經微，主要且因客戶遍及產業上中下游，客戶分散程度高，單一大客戶佔比不大，加上全球產能調度得宜，由日本及台灣實驗室協助中國當地客戶的緊急需求，推升獲利創高，也更凸顯全球化佈局的優勢。

閎康日前舉辦全球視訊連線年終尾牙抽獎，除董事長特別加碼獎等多項獎項外，董事長謝詠芬為慰勞全球各地同仁一整年辛勞，更抽出二台百萬汽車 (Lexus & Buick) 作為特別獎，而沒抽到獎的同仁也有最低 6000 元的哈哈獎。

另外，閎康為深化全球佈局策略，更為所有外派海外同仁加發 1 個月年終獎金，期望往後能夠有更多優質全球化人才加入，與公司共同成長。