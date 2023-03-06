〈台股盤前〉居高震盪加劇 個股輪動選股不選市

台股上周五觀望美國後續升息力道，開高走低，終場收在 15608.42 點，小漲 9.7 點或 0.06%，仍站穩所有均線，成交量則擴大至 2375 億元，今 (6) 日開盤錢，可觀察到美股上周五四大指數均持穩反彈，升息憂慮鈍化，法人預料，隨著大盤短線漲多震盪加劇，先靠個股間持續輪動，呈現選股不選市態勢。

三大法人上周五合計在集中市場買超 7.74 億元，其中，以投信買超 28.28 億元較多，自營商買超 0.66 億元，而外資則賣超 21.2 億元。

美股方面，隨著 10 年期美債殖利率跌破 4%，上周五 道瓊指數漲達 387.4 點或 1.17%，那斯達克指數揚升近 2%，標普 500 指數走高，達 1.6%，費城半導體指數收紅近 1.5%。

業界傳出，由於晶圓代工廠產能利用率拉升不如預期，聯電、力積電和世界先進等祭出價格折讓幅度達 10-20%，較日前降幅更大。

1 月我國景氣對策信號下探 14 年新低，亮出第 3 顆藍燈，不過，領先指標連 3 升，對此，國發會解讀，落底訊號有隱約浮現跡象。

上海出口貨櫃運價指數 (SCFI) 最新數據呈現連 8 跌，但跌幅已較前一周收斂，貨攬業者認為，貨櫃海運運價已見築底。

外媒報導鴻目標明年印度組裝的 iPhone 年產量將提高到 2000 萬支，較目前的 600 萬支大增超過 2 倍，藉此加速將生產業務拓至中國以外地區。

元大投顧指出，本周聯準會主席鮑爾將赴國會進行半年度報告，或將揭示對通膨走向和貨幣政策的判斷，同時，周五美國將公布 2 月就業數據，預料數據仍可能優於預期，反映就業市場穩健。

美國再次擴大對中國制裁，將中國 28 個實體列入象徵貿易制裁的實體清單，對台股相關供應鏈造成的不確定性有待觀察。

法人認為，短線台股籌碼維持偏多，但近期波動加劇，且外資連續性賣超，有開始獲利下車的跡象，建議投資人逢高仍須抱持居高思危的心態。