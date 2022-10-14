美FCC擬全面禁用中國設備 晶睿、奇偶迎新商機

美國聯邦通信委員會 (FCC) 擴大制裁中國，擬全面禁用華為、中興、海能達、海康威視、大華技術的設備，市場看好將催化美系中小型廠商轉單非中系供應鏈的速度與強度，晶睿 (3454-TW)、奇偶 (3356-TW) 已提前布局，可望直接受惠，奇偶也證實，後續一定會有轉單效應，將可迎來一波新商機。

據外媒報導，美國 FCC 以國家安全為由，禁用華為和中興在美銷售新的通訊設備，也禁止銷售中國製的公共安全錄影監視設備，包括海能達、海康威視、浙江大華等中國三大錄影監控設備商。

業界指出，過去兩年美國持續加強制裁中國，台安控硬體製造最先感受到轉單效應，推升營運成長，此次美國再祭全面禁售令，硬體製造商轉單動能除了延續還會更強，過去在美國向海康大華購買軟體、軟硬體結合的解決方案的廠商，將陸續尋找非中國業者確保供應，效益最快明年上半年發酵。

奇偶為台灣少數具備軟體開發技術安控廠，近年 AI 軟體發展有成並導入相關產品，並與美國業者接洽合作開發新品項。公司認為，過去與海康大華合作的中小型場域業者，後續一定會轉向與台灣等亞洲國家安控廠接洽，尋找新的解決方案，有望藉此迎來新客戶。

晶睿則表示，目前整體市場對於安防產品需求依然強烈，除了把握市場機會、拓展全球接單業務，也布局雲端安防產品 (VORTEX)，及各種 AI 解決方案；近期參加許多國際展會，也進一步收到許多客戶的正面回應。

美國政府自 2019 年開始就將華為、海康威視等多間中國企業列為經濟黑名單，並會對國家安全通訊網絡有威脅，禁止美國企業利用聯邦政府的撥款費用採購相關設備。

美國總統拜登更在去年底簽署「採購設備法」，要求 FCC 必須禁止會對美國國安「構成無法接受風險」的企業在美銷售設備。根據該法案，FCC 須在一年內對禁售令進行表決。