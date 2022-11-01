聯茂前三季稅後純益年減34% EPS 4.01元

銅箔基板廠聯茂 (6213-TW) 今 (1) 日公告財報，第三季稅後純益 2.77 億元，季減 36.19%，年減 66.8%，每股純益 0.74 元，前三季稅後純益 15.21 億元，年減 34.19%，每股純益 4.01 元。

聯茂第三季營收 63.52 億元，毛利率 11.51%，季減 0.73 個百分點，年減 7.95 個百分點，稅後純益 2.77 億元，季減 36.19%，年減 66.8%，單季每股純益 0.74 元。

聯茂前三季營收 222.67 億元，毛利率爲 13.1%，年減 6.22 個百分點，前三季稅後純益 15.21 億元，年減 34.19%，每股純益 4.01 元。

聯茂主管表示，第三季車用電子和資料中心相關需求維持穩健，但美國通膨壓力、歐洲能源危機和中國消費力道減弱，導致電子業庫存調整時間延長，另外 Android 手機、PC/NB 和顯卡等應用需求維持低迷，造成公司第三季營運表現面臨逆風。

聯茂預期，電子業庫存去化預計明年上半年可望緩解，加上聯茂持續聚焦非消費性的高階高速運算材料，無論是聯茂市佔率領先的伺服器，或是 5G/6G 車聯網與電動車等相關應用，都將趨動中長期客戶對聯茂高階電子級材料需求，預期明年會有很多新產品加入貢獻。

聯茂考量未來資料中心與高階汽車電子，包含 ADAS 先進駕駛輔助系統、EV 電動車、影像處理運算 Vehicle Computing 等需求驅動，江西第三期產能將如期於今年第四季起陸續開出，預期 2023 年第三季全數擴建完成，第三期整體規模為 120 萬張銅箔基板月產能。

聯茂主管指出，不僅持續強化新材料的布局與應用，也持續深化產品的綠色基因，在江西廠導入符合高規格環保條件的客製化設備。