〈進出口統計〉我對陸港出口年減逾3成近14年新低 對日歐出口逆勢成長

根據財政部統計，我 1 月對五大市場出口表現，對中國大陸與香港出口值 104.4 億美元、年減幅 33.5%，創近 14 年來新低，也是五大出口市場中表現最弱的，而光是對陸港出口的萎縮就導致總出口值降幅高達 13 個百分點。

財政部表示，我對陸港單月出口值較去年同期減少 52.6 億美元，其中電子零組件出口值年減 28.9%，資通與視聽產品年減 37.4%，塑橡膠及其製品年減 57.4%，光學器材年減幅 46.3%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，光是我對陸港出口值縮水三分之一，連帶影響總出口衰退降幅高達 13 個百分點，也就是我 1 月出口年減 21.2%，有 13 個百分點是來自於中國大陸與香港的影響，影響幅度高達 6 成 2。

蔡美娜分析，研判是中國大陸處於防疫政策鬆綁初期，供應鏈狀況還不是十分順暢，防疫鬆綁的正向效應尚未明顯浮現的緣故。

至於對東協出口 49.8 億美元、年減幅 26.7%，蔡美娜指出，主要是對越南、新加坡出口減少所致；另外，對美國出口值 53.6 億美元，也較去年同期減少 14.5%。

不過我對日本及歐洲出口則逆勢成長，其中我對日本出口值 27.5 億美元；對歐洲出口值 36.1 億美元，我對日、歐 2 大市場出口值雙雙創下歷年同月新高。

蔡美娜指出，即便有春節季節性因素影響，但我對日本、歐洲出口增幅卻不降反升，年增幅分別達 3.1%、2.5%，是五大主要市場中的 2 大亮點市場；其中對日本出口成長主要是來自於電子零組件出貨激增，至於對歐洲則因資通產品，以及增補柴油庫存需求增加所帶動。

以出口比重來看，我對五大市場消長明顯，其中對中國大陸及香港出口值占總出口比重約 33.1%，是 14 年同期最低，比去 (2022) 年同期下降 6.2 個百分點；對美出口比重則上升至 17%，創 20 年來同期新高，比重亦是罕見的超越東協市場。

另外，我對日本、歐洲出口占總出口比重也分別達 8.7%、11.5%，兩者占比也是 14 年來新高。