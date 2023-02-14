宏碁入選《富比士》2022全球女性友善公司 為台灣唯一電子資訊廠

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (14) 日表示，公司入選美國商業雜誌《富比世》2022 全球女性友善公司，也是全台灣唯一上榜的電子資訊業，展現對職場性別平等的重視及努力，此外也獲得全球最佳雇主、美國大學新鮮人最佳雇主等殊榮。

《富比世》是與市場研究機構 Statista 合作，針對 8.5 萬名任職在全球跨國企業的女性進行線上調查，並依照職涯發展、工作滿意度、企業整體形象、女性主管占比人數等相關項目，評選出全球前 400 家 2022 年全球女性友善公司。

宏碁全球人資長林弘道表示，很高興榮獲《富比世》的肯定，一個人事業的成不該來自性別上的差異，每一員工都將擁有一樣的機會面對挑戰，宏碁深信安全平等的工作氛圍，將能讓員工更加投入工作，進而提升企業競爭力。

2022 年宏碁女性員工佔總員工 38%，女性主管比例為 31%，並計畫 2023 年進一步提升女性工作者及主管比例，此外，宏碁也提供具競爭力的薪酬及平等晉升的機會，不因性別而有所不同，也提供員工生育補助、員工本人及其配偶享有好孕禮、子女獎學金、合作托育機構、公司並提供孕期女性同仁特殊規格的辦公椅及可傾躺式沙發椅供休息，以及數間榮獲衛生局認證的優良哺集乳室；同時舉辦女力工作坊，鼓勵女性探索自我、觀照自身身心平衡與健康。