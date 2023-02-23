騰訊正與Meta洽談銷售VR裝置？消息人士：確有計畫但仍未敲定

市場傳出騰訊 (00700-HK) 正與臉書母公司 Meta(META-US) 洽談銷售 Meta Quest 虛擬實境（VR）頭戴式裝置的消息，消息人士透露，騰訊確實有這項計畫，但仍未敲定。

《華爾街日報》報導，知情人士說，騰訊已向 Meta 提出在中國獨家銷售 Quest 2 裝置的提案，並尋求推出中文版 Quest 2 遊戲。《路透》也報導，消息人士表示，雙方去年就開始談，最近幾個月一直在繼續，但談判仍處於初步階段，雙方在細節方面仍未取得共識。

對此《澎湃新聞》報導，一位接近騰訊人士證實，從去年開始，騰訊就計劃代理 Meta Quest 系列，但高層對此仍有爭議，未敲定是否達成合作案。

《華爾街日報》報導，消息人士說，可能存在的爭議，包括如何處理用戶數據，以及全球宏觀經濟條件是否適合雙方建立合作關係。

目前 Meta 尚未正式在中國推出 Quest 裝置及其應用程式（App），但消費者可以在淘寶、京東等電商平台上向水貨進口商購買 Quest 裝置，並透過 VPN 下載 App，繞過中國的網路防火牆。

值得注意的是，上周《澎湃新聞》報導，騰訊遊戲將改變旗下展延實境（XR）業務發展路徑，調整自研硬體發展路線，並調整業務線內相關組織和崗位。騰訊將為受影響員工提供兩個月過渡期，並優先安排轉崗面試和外部推薦機會。接近騰訊人士透露，騰訊並未放棄探索 XR，仍會考慮其他發展方向。

如果騰訊與 Meta 取得共識，這將是 Meta 再次與中國消費者建立聯繫的重要一步。目前 Meta 仍在中國保持營運，主要側重於吸引鎖定境外消費者的中國廣告客戶。Meta 在上海設有辦事處，並為旗下 VR 業務積極招聘工程師。

整體而言，Meta 和字節跳動旗下 VR 業務實現獲利的時間漫長，主因是全球經濟成長動能疲弱，導致需求低迷，企業在擴張和發展方面的態度，也更加謹慎。

Meta 表示，上季 Reality Labs 部門的營收較一年前下滑 17%，原因是 Quest 2 銷售減少。

Wellsenn XR 的數據也顯示，被字節跳動收購的 VR 裝置製造商 PICO，去年銷量約 98 萬個，只比預定目標的一半高一些。

業績不佳，迫使 PICO 精簡人力，裁員比率約 20%-30%，按整個團隊 2,000 人規模計算，受影響員工約 400-600 人。PICO 相關負責人則說，近期確實會有一輪組織調整，但這是正常組織架構調整，業務運作不受影響。