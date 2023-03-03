KLM和達美等航空公司控告荷蘭政府不當削減史基浦機場起降航班數量

包括荷蘭皇家航空公司 (KLM)、達美航空 (DAL-US) 和易捷航空 (easyJet) 在內的多家航空公司周五 (3 日) 表示，它們正在就荷蘭政府削減從阿姆斯特丹最繁忙的史基浦機場起飛的航班數量計畫控告荷蘭政府。

荷蘭政府去年表示，它正在史基浦機場的經濟利益與其對附近居民和環境的影響之間求取「新平衡」。它的目標是將每年的航班數量從 50 萬班次減少到 44 萬班次。

採取法律行動的航空公司發表聲明表示：「除了對荷蘭經濟產生負面影響外，運力下降還將大大減少消費者的旅遊選擇和轉機便利性。」

他們強調，減少航班將違反歐洲和國際法令，並表示航空業「已在減少二氧化碳排放和降低噪音水平方面取得了重大成果」。

根據總部位於華盛頓的非營利性研究組織世界資源研究所 (WRI) 的數據，飛機釋放的二氧化碳量是汽車和卡車產生的二氧化碳量的六分之一。而且，每天使用飛機的人要少得多。

航空業已經確立 2050 年實現溫室氣體淨零排放的目標，但追蹤該問題的專家對此持懷疑態度。

荷航 CEO 林特爾 (Marjan Rintel) 表示，荷航正在「實現為降低噪音水準和二氧化碳排放而設定的目標，投資數十億美元用於機隊更新」，同時維持聯結全球 170 個航點的航班網絡。

達美航空執行副總裁對外事務卡特 (Peter Carter) 在聯合聲明中表示，該公司「強烈反對」削減史基浦機場的航班，並「致力於實現遠大的永續發展目標，並希望共同努力實現這些目標」。

荷蘭政府發表聲明表示已知道 KLM 和其他航空公司提起了法律訴訟，「由於面臨潛在的法律程序，我們目前無法回應荷航和其他各方的論點。」「我們仍然致力於到 2024 年 11 月將飛機起降架次減少到預期的 44 萬架次。」