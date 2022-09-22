〈美律醫療布局〉微聽損年輕化 健康醫療營收比重看增

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (22) 日舉辦記者會，總裁黃朝豊表示，資料顯示，有超過四分之三的人近三個月出現耳朵異常，可能有聽力損傷風險，微聽損人口逐漸增加且年輕化，公司積極發展多款健康醫療相關的聽力輔助產品，雖然營收比重僅個位數，看好未來將快速成長。

黃朝豊指出，除了多數人有耳朵異常狀況外，不分世代都缺乏保護耳朵的知識，公司透過軟硬體與設計含量挹注在輔具上，搭配藍芽 5.0 技術，打造多項聽力輔具，目前健康醫療相關耳機營收比重約 2-3%，期望兩年後可以成長到 3-5%。

美律針對近三個月有使用過耳機的 20-49 歲民眾調查，結果顯示，20 世代使用耳機時間最長，有近 8 成 (77%) 年輕人幾乎每天使用耳機，顯見娛樂型態的改變，讓耳機不離身，且常有聽不清楚對方聲音或內容的情形，比重甚至高於 40 世代。

根據 2021 年世界衛生組織 (WHO) 公告，超過 35 分貝就會對生活造成「困難」的聽力損失。聽力損失人口數隨年齡增長而增多，60 歲以上族群中有超過 25% 患有障礙程度的聽力損失。

健醫事業部處長吳夢璠指出，美國 FDA 今年將建立不需處方簽 (OTC) 助聽器的新類別，若如預期在年底通過，部分聽力輔具不需經過聽力檢查與驗配，就可以在一般醫療器械通路購買，有望進一步推升相關產品需求。

黃朝豊表示，美律開發具有專利演算法的聽力保護耳機，可依使用者喜好更換背蓋，並依據世界衛生組織 85dB 只能聆聽 8 小時的標準，隨時計算使用者「聽力額度」，若聆聽音量 88 分貝就只能聆聽四小時；若 91 分貝僅能聆聽 2 小時，額度用盡將自動鎖住最大音量並在 85dB，讓使用者掌握聽力額度。

美律表示，微聽損全名為「輕微聽力損失」是較為輕微的聽力受損，雖然一般情況中微聽損患者仍可聽到聲音、與他人進行正常溝通，但在特殊情境中，微聽損患者的聽力會受到影響。近年進入門診求助耳力問題的民眾有年輕化趨勢，多數更伴隨時常耳鳴。